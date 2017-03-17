陸銀監會確認外資銀行可投資境內金融機構
大陸銀監會今（17）日發文確認在中國的外資法人銀行再投資監管政策，可依法投資境內銀行業金融機構。未來，外資銀行既可以選擇以境外母行為主體投資境內銀行業金融機構，也可選擇以在中法人銀行為主體進行投資。
路透報導，銀監會表示，為發揮在中國的外資銀行在「一帶一路」戰略中的積極作用，其開展國債承銷、財務顧問及大部分托管業務可採取事後報告制，不需獲得銀監會行政許可，但應加強合規及風險管理。
銀監會明確，外資銀行可以與母行集團開展內部業務協作，為「走出去」的企業在境外發債、上市、併購、融資等活動提供綜合金融服務。
銀監會表示，2006年之前，外資銀行主要以分行形式經營，不具有投資銀行業金融機構的主體資格；2006年部分外資銀行開始轉為以本地法人形式經營，但轉制初期法人銀行規模較小，綜合管理能力處於建設初期，尚不具備投資管理銀行業金融機構的能力。因此，外資銀行在中國境內投資銀行業金融機構均透過境外母行進行。
銀監會數據顯示，截至2016年底，外資銀行已在中國設立了39家法人機構（下設分行315家）、121家母行直屬分行和166家代表處，機構數量持續增加，營業性機構總數達到1,031個。
(工商)
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