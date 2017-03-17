一例一休衝擊 高雄商家反應不一

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不堪一例一休衝擊，高雄市不動產開發商業同業公會提案認為，此舉欠周全考量，建請中央應視不同行業屬性制定相關配套；直銷商則說，公司早就一例一休，況且線上交易根本沒差。

高市不動產開發公會昨天會員大會上提案指出，一例一休是欠周全考量的法案，建請中央應視不同行業屬性制定相關配套措施，避免造政府勞資三輸。

公會理事長張永義說，當工程進行到如地下室開挖、樓地板澆置混凝土等緊要關頭時，一例一休有可能影響施工品質及安全，因為業者得為多付出的加班費，大傷腦筋。

他又說，一例一休造成建商成本暴增，如轉嫁消費者，也會令房價高居不下。

美商如新（NU SKIN）「高雄如新生活體驗館」明天開幕，業者今天先行開放媒體體驗，該公司台灣總裁張佩玲說，公司老早就每週日放假，這個體驗館週日也會休館，旗下直銷商們帶平日帶客戶來館「線下體驗」，即使假日也能線上交易，一例一休對公司營運根本沒差。

她指出，如新深耕高雄24年，看好高雄市場，特別在高雄巨蛋商圈打造全台首間生活體驗館，占地約300坪，提供消費者業者對產品全新體驗秉持go green理念，全館建造、裝潢，都採環保建材及塗料。

她又說，公司也長期投入高雄公益不遺餘力，每年投入高雄志工參與數百小時，高雄氣爆也第一時間響應捐款，協助救災。公司將持續發揚善的力量，並提供酬報優渥的事業機會，讓高雄鄉親更幸福，擁有更多微笑。1060317

(中央社)