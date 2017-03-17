陽台通風不良 情侶一氧化碳中毒
花蓮市國盛四街一棟大樓的出租套房，今天中午傳出一氧化碳中毒意外，造成1死1傷。警方初步調查，懷疑是熱水器裝在加有窗戶的陽台，陽台晾衣物、堆雜物以致通風不良而釀禍。
花蓮縣消防局表示，中午12時多獲報，花蓮市國盛四街一戶民宅疑似發生一氧化碳中毒，消防人員到達現場後，報案女子前來開門表示，自己和友人凌晨洗澡時，覺得肢體無力而暈過去，清醒後趕緊報案求助。
救護人員將女子帶至通風處並送醫救治，隨即進屋察看另一名倒臥浴室的男子，發現男子已全身僵硬、明顯死亡。
警方調查，死者為28歲高姓男子，獲救女子為其女友。現場為套房格局，熱水器與瓦斯桶就放在加有窗戶的陽台，救護員入屋時窗戶雖未緊閉，但陽台晾滿衣物、雜物堆積導致通風不良。
花蓮縣消防局長林文瑞提醒，民眾安裝燃氣熱水器務必請領有合格證照的技術士前來評估安裝機型，且安裝熱水器的位置應保持通風、避免雜物堆積，若因空間狹小，則應安裝室內型熱水器與強制排氣設備以策安全。1060317
(中央社)
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