假冒航空公司詐騙 金門大學生失血
近日金門地區民眾連續多人接到自稱航空客服人員的電話，佯稱作業疏失，要求民眾匯以解除扣款；一名大學生匯了新台幣5萬多元後，驚覺是遭到詐騙報警，可惜為時已晚。
金門縣警察局金城分局今天表示，昨天深夜，一名大學生神色慌張、眼角泛著淚光向值班員警報案說，昨晚8時30分許，接到+886227941579的電話號碼，對方自稱是華信航空客服人員，佯稱因公司內部作業疏失，導致誤將他加入航空公司會員；如果未取消會員，每年會扣款新台幣3萬6000元，指示他到ATM操作，取消加入會員。
由次這名客服對大學生個人資料及搭機紀錄瞭若指掌，加上大學生聽到每年會定期扣款，一時緊張而未詳加查證，於是依詐騙集團成員指示匯了5萬1550元到人頭帳戶；匯款後才驚覺是遭受詐騙，立刻到金城分局派出所報案。
值班員警張峻豪第一時間協助凍結這筆款項，但這筆款項在匯入後不到10分鐘已遭詐騙車手提領一空。
此外，一位王媽媽前天也接到詐騙電話，對方假冒華信航空公司客服人員，向她表示她之前搭乘的機票雖然已使用過，但因公司作業疏失將會繼續扣款，誘騙她到ATM匯款；她直覺是詐騙並未上當；對方無言以對，立刻掛上電話。
另一位盧民眾也在臉書上發表訊息說，如果有接到華信航空說之前搭的機票有問題，而且說的是正確的搭機時間，要你去ATM匯款，千萬不要被騙。
金城分局分局長李智源再次提醒，「ATM沒有解除分期付款功能」、「來電顯示開頭+為國際電話勿輕易接聽」；呼籲民眾接獲不明來電而涉及帳戶匯款應提高警覺，若發現可疑可向165反詐騙諮詢專線或當地派出所查證，確保自身財產安全。1060317
(中央社)
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