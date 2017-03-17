港暴動罪 源於60年代左派暴亂

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香港3名參與「旺角騷亂」的示威者因暴動罪成，各被判入獄3年。翻查資料，過去數十年來，本地只有兩起刑事案件涉及暴動罪。

香港各界普遍認為暴動一辭源於50年前的一場暴力示威。

1967年，香港受到中國大陸文化大革命的影響，親大陸的左派人士在港發起暴動，對抗港英政府，外界稱為「六七暴動」。

「六七暴動」是香港歷來時間最長和規模最大的暴亂，初期只是左派工人運動，後來演變成武力示威，示威者使用炸彈等襲擊警員和民眾。

網上資料指出，這次暴動於1967年5月6日爆發，同年12月結束。在事件中，全體香港警察取消休假候命，多次與左派暴徒爆發衝突。

期間，有1936人被檢控，另有包括212名警務人員在內的802人受傷，51人死亡。

「六七暴動」後，香港於1970年訂定暴動罪。目前的公安條例第19條規定，如任何被定為非法「集結」的人，破壞社會安寧，該集結即屬暴動。

而集結的人即屬集結暴動，最高可被判監禁10年。

暴動罪訂定後，法庭曾有兩次判決涉及這項罪名。其中一次是一批滯港越南難民以木棍及鐵條互相打鬥，法庭援引暴動罪作出判決。

另一次於2000年，喜靈洲戒毒所有囚犯放火及襲擊他人等，多人因此裁定暴動罪成。1060317

(中央社)