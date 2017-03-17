陸共享單車熱 反向輸出到矽谷

中國大陸共享單車風靡大城市，甚至要進軍海外，登陸新加坡、美國等地。有陸媒說，這是中國創新「反向輸出」到矽谷。但共享單車揮軍美國，未申請就上路，在美國引發爭議。

大陸的共享單車類似台灣的YouBike，以手機應用軟體租用及開鎖，可隨處停放還車，沒有固定的還車點。

澎湃新聞報導，去年12月底，其中一家共享單車品牌ofo對外宣布，將在矽谷、倫敦等地開啟城市服務試運營，開啟全球運營戰略。「ofo」名稱就是來自形象化的兩輪自行車。

目前ofo在美國和英國都處於準備和測試階段，在新加坡已經投入了1000輛車正式營運。

另一品牌摩拜則較為謹慎，計劃未來在新加坡展開服務，但暫時還沒打算進入美國市場。

專注於創業創新報導的獵雲網稱，在網路科技領域，大家過去習慣向創新的美國矽谷看齊，但是這個趨勢在改變中，共享單車就是「反向輸出」的一個例子，如今矽谷也剛成立了家名為LimeBike的共享單車公司。

共享單車在大陸受到歡迎，是因為方便性、便宜，並能改善公共交通「最後一公里」的問題，不過，海外市場的差異性，成為大陸業者的挑戰和機會。

報導指出，美國法律規定夜晚自行車行駛要開車燈、使用者要戴安全帽，業者也因此必須改變自行車的設計。

此外，很多國外用戶不把自行車當作是滿足出行需求的工具，而是旅遊、休閒或健身的另一種選擇。業者也必須改變原有思維模式，打造出不同的共享單車體驗。

儘管中國大陸共享單車高調揮軍美國，卻也因為沒有取得許可，引發美國舊金山市政府不滿，表示將加強取締無證上路使用城市街道的非法單車，查獲後將處以罰款，希望以此規範不法共享單車公司的行為。

舊金山市政府甚至警告，不要妄想在舊金山複製中國大陸的商業模式。1060317

(中央社)