澳洲客機螺旋槳離奇掉落 飛機安全降落

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澳洲區域快線航空公司一架客機今天飛近雪梨機場時，兩個螺旋槳之一掉落，形成異乎尋常的緊急狀況，但仍安全降落。

美聯社報導，澳洲民用航空安全局（Civil Aviation Safety Authority）發言人吉布生（Peter Gibson）表示，澳洲區域快線航空公司（Regional Express Airlines）機組人員通報，這架紳寶（Saab）340型客機在機場西南方20公里時，右側螺旋槳發動機裝置脫落。

吉布生說，這個編號768的航班從雪梨西南方500公里的奧爾伯里鎮（Albury）搭載了16名乘客和3名機組人員。事故調查人員呼籲，若有人在雪梨近郊發現螺旋槳零件，務必通知有關部門，以協助了解哪裡出了問題。

吉布生表示：「不只是螺旋槳，連結螺旋槳和發動機的螺旋槳軸也全部脫離並掉到地面。」

他說：「這是極為不尋常也亟為罕見的事，他們很幸運。」

從機上脫離的零件，顯然未對這架客機造成更多損害。（譯者：中央社周慧盈）1060317

(中央社)