中市設反向式候車亭 民眾以為蓋反了

最近台中市許多公車族發現候車亭的方向是否蓋反了？台中市交通局17日解釋這是新型的「反向式候車亭」，使用最少的人行道空間，解決用地受限問題。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年3月17日

台中市許多公車族最近發現候車亭的方向疑似蓋反了？台中市交通局今天表示，這是新型的「反向式候車亭」，使用最少的人行道空間，解決用地受限而無法設置的問題。

傳統公車候車亭多設置於人行道上，常因空間不足而無法設置，設置了也很占空間。近來有民眾發現台中市街頭突然出現了設置方向相反的候車亭，懷疑是否蓋錯了？

「市民誤會了！」台中市交通局長王義川解釋，「反向式候車亭」設計以反向懸臂構件為主，可設置於人行道寬度有限的公車站位，並同時保留人行道上無障礙通行空間，解決因人行道用地受限而無法設置候車亭情形。

王義川指出，反向式候車亭較不占空間，走在人行道上的行人不但不會覺得有一個公車亭影響通行，同時也保有寬敞的候車空間。目前台中市已有21座「反向式候車亭」，未來計畫還要陸續增設至200座。1060317

(中央社)