水價爭議 北水處：40萬噸以下每度6.27元
水價爭議不斷，北水處長陳錦祥今接受廣播專訪時提及，可不賺錢但不能虧錢，期許方案是40萬噸以上用水，每度應為新台幣3.5元；若40萬噸以下，每度應由5.2元調升為6.27元。
水情近期不佳，導致石門水庫水情吃緊，為解決缺水問題，台灣自來水公司每天向台北自來水事業處買水「解渴」，今年創單日63.7萬噸的新高紀錄，全年購水金額上看10億元，去年金額為6億餘元。
北水處處長陳錦祥接受廣播「蔻蔻早餐」訪問時提及，原則可不賺錢，但不能虧錢，水資源雖是國家共享，但因財政獨立，期望的每天購水版本為40萬噸以上，每度3.5元、40萬噸以下應從每度5.2元調升至6.27元。
他表示，台水每天購買水量不同，新版售價可防設備閒置成本過高，且翡翠水庫水源保育費用及原水處理成本攀升，只是成本考量，不然變成拿台北市民繳的水費補貼台水。
陳錦祥說，北市從民國93年起耗資150億元汰換輸水管線，公共廁所只要直接打開水龍頭就能飲用，同時還廣設直飲台，預計明年全市達到500個據點。
水利署、台水、北水處預計22日磋商調降水價問題，陳錦祥表示，有信心當天有完美結局，北水處期望購買版本，還有調整空間，但水量要買得夠多，若購買量不多，成本損益誰負責。1060317
(中央社)
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