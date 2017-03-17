基隆建輕軌 蔡總統：北北基桃共生共榮

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總統蔡英文今天視察基隆，聽取簡報。她說，台北市南港除有捷運、台鐵，高鐵站也已啟用。連結台北和桃園的機場捷運也開通。將來，基隆輕軌連結南港，空港、海港就是一條線。

總統表示，過去很多人只會講「北北桃」，今天把「基隆」放回去，「北北基桃」，要共生共榮，一起發展，這是即將要著手實現的目標。

陪同的基隆市長林右昌會後受訪表示，政府將投資新台幣80餘億元，引進最新的「Tram-Train系統」，闢建基隆輕軌，串接南港展覽館與基隆車站。

林右昌說，未來這條輕軌捷運，將銜接台北捷運板南線與文湖線；更可以銜接台北市南港轉運站。

在林右昌受訪時，基隆市議會議長宋瑋莉，出現在基隆火車站，相當不滿的抗議表示，基隆全民的交通建設，不是只有民進黨的建設，視察與簡報行程，不應該排除基隆市議長。

Tram-Train輕軌系統計畫，由交通部鐵路改建工程局規劃，今天的簡報並未開放。蔡總統還登上車站頂樓，俯瞰基隆港。會後，交通部長賀陳旦、立委蔡適應、林右昌分別受訪。

蔡總統致詞時表示，將來基隆人要到台北、全台灣，甚至全世界，都會更方便。全世界的人要到基隆，也會更便利。

總統說，林右昌也對基隆整體產業、都市發展，也有系統性的計畫。將來，北北基桃的生活圈、產業鏈，全都會串在一起。1060317

(中央社)