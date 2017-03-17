香港工人月薪 中位數約6.5萬元

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香港官方統計指出，香港工人於去年5至6月的每月工資中位數是港幣1萬6200元（約新台幣6萬4800元），較前年同期上升4.1%。

香港政府統計處今天公布相關數字，列入中位數的統計不包括政府僱員和外傭等。1060317

(中央社)