屏東女訴請離婚 竟遭夫持刀砍傷

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屏東24歲王姓男子因黃姓妻子訴請離婚，17日清晨憤而將妻子砍傷，黃女的姐姐將黃女脖子被砍血淋淋照片PO上「爆料公社」，表示絕對不原諒。（翻攝爆料公社）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月17日

屏東24歲王姓男子因黃姓妻子訴請離婚，今天清晨竟憤而砍傷黃女脖子，傷重送醫，王男犯案後逃逸，警方已展開追緝。

警方表示，王男因與黃女談判離婚不順利，今天凌晨5時竟持檳榔刀到黃女工作地找黃女理論，爆發口角衝突，爭執後持預藏檳榔刀砍黃女，黃女脖子被砍1刀、後背2刀，送醫院救治，沒有生命危險。

黃女被砍後，黃女的姐姐將黃女受傷照片PO上「爆料公社」社群並表示「為何恐怖情人這麼多?」、「都已深及動脈」，表示絕不原諒王男，引發網友議論。王男犯案後逃逸，警方已展開追緝。1060317

(中央社)