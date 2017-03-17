屏東女訴請離婚 竟遭夫持刀砍傷
屏東24歲王姓男子因黃姓妻子訴請離婚，今天清晨竟憤而砍傷黃女脖子，傷重送醫，王男犯案後逃逸，警方已展開追緝。
警方表示，王男因與黃女談判離婚不順利，今天凌晨5時竟持檳榔刀到黃女工作地找黃女理論，爆發口角衝突，爭執後持預藏檳榔刀砍黃女，黃女脖子被砍1刀、後背2刀，送醫院救治，沒有生命危險。
黃女被砍後，黃女的姐姐將黃女受傷照片PO上「爆料公社」社群並表示「為何恐怖情人這麼多?」、「都已深及動脈」，表示絕不原諒王男，引發網友議論。王男犯案後逃逸，警方已展開追緝。1060317
(中央社)
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