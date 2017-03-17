將建複合式輕軌 總統：捷運一定進基隆
總統蔡英文今天說，基隆人期盼捷運幾十年，但歷任政府都做不到。今天，她要告訴基隆市民，「我們一定會做到」，民進黨政府，從中央到地方，有意志與決心，一定要讓捷運進基隆。
蔡總統下午視察台鐵基隆火車站，交通部簡報在台北市南港展覽館到基隆間，將比照歐洲，闢建複合式輕軌，利用台鐵現有運輸路廊，不涉及徵收土地，命名為基隆輕軌捷運。
在聽取交通部、鐵路工程局簡報後，蔡總統表示，基隆現正脫胎換骨，新的基隆火車站就是證明。目前仍有許多新的計畫推動中，包括軍港西遷、港域水環境活化、歷史場景再現。
總統表示，會將這些計畫，擴大整合成「基隆市港再生標竿計畫」，並給予政策和預算最有力的支持。
對於交通部簡報預算超過新台幣80億元的基隆「輕軌捷運」，總統說，「這將是30年來，基隆最大的建設。」1060317
(中央社)
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