大陸國企投資境外能源網 金額逾4千億

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中國大陸國家電網公司董事長舒印彪今天表示，國家電網成功投資菲律賓、巴西、葡萄牙、澳洲等7個國家和地區的主要能源網，境外投資總額超過150億美元（新台幣約4623億元）。

大陸界面新聞報導，由鮑爾森基金會（Paulson Institute）與中國國際經濟交流中心聯合舉辦的2017可持續性發展年會17日在北京召開。

舒印彪在會上指出，大陸國家電網要積極「走出去」，參與國際競爭與合作。

舒印彪說，已成功投資菲律賓、巴西、葡萄牙、澳洲等7個國家和地區的主要能源網，境外投資總額超過150億美元。去年簽約收購的巴西最大私營電力企業CPFL公司股權和希臘輸電公司股權專案，正在履行後續手續。

中國大陸國家電網公司2002年成立，是經過中國大陸國務院同意進行授權投資的機構和控股公司。主要建設和營運大陸電網、供應大陸電力，近來開始拓展海外業務。舒印彪表示，公司電工設備已出口80多個國家和地區。1060317

(中央社)