風險胃納上升 港股週線漲幅半年來最大

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路透社報導，香港基準股市指數今天收盤大致持平，但本週仍創下6個月來最大單週漲幅；儘管預期貨幣進一步緊縮，全球投資人的風險胃納仍然上升。

恆生指數終場收漲0.1%，報24309.93點，盤中一度站上24385.81點，為下2015年8月以來最高點。

國企股指數下跌0.1%，收在10513.52點。

恆生指數本週計漲3.1%，國企股指數累漲3.4%。1060317

(中央社)