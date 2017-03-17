因應氣候變遷 環署：不以增加核能當工具

我要評比

行政院環境保護署今天表示，「國家因應氣候變遷行動綱領」正式出爐，當中有10點原則，其中確定不會以增加核能做為工具外，未來開發案也要將氣候調適跟減緩列入考量。

環保署表示，行動綱領秉持減緩與調適兼籌並顧的精神，明列我國因應氣候變遷的10大基本原則，像是不以新增核能發電作為因應氣候變遷措施、政策與開發行為應將調適及減緩策略納入環境影響評估考量等原則。

環保署指出，預計年底前國家總體的「溫室氣體減量推動方案」跟各部門的「溫室氣體排放管制行動方案」就會出爐，後續各縣市政府則將配合訂定地方層級的「溫室氣體管制執行方案」，以執行在地化行動。

環保署說，「國家因應氣候變遷行動綱領」是未來5年的政策方向，將會以5年為一期進行滾動式檢討並積極推動落實。1060317

(中央社)