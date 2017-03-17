從華爾街到好萊塢 美新財長G20處女秀登場

美國新任財政部長梅努欽資歷超亮眼，從華爾街、好萊塢、投身美國總統川普當時的競選陣營到掌舵財政部，他接著將在國際舞台首度露面，出席今明兩天在德國舉行的G20峰會。

54歲的梅努欽（Steven Mnuchin）被川普指定出任美國財長前，還不是赫赫有名的人物。他資歷一流，耶魯大學畢業，曾是高盛集團（Goldman Sachs）銀行家、獲金融巨鱷索羅斯（George Soros）支持的投資基金創辦人及阿凡達（Avatar）、自殺突擊隊（Suicide Squad）等賣座電影製片。

20國集團峰會（G20）在德國巴登巴登（Baden-Baden）登場時，梅努欽的團隊尚未全員到位，包括負責國際事務的次長馬爾帕斯（David Malpass）仍在等候參院聽證會。

梅努欽來自紐約傳統的民主黨猶太家庭，離過2次婚的他，去年4月成為川普競選陣營財務主任時，令他的華爾街及好萊塢友人跌破眼鏡。

更令人驚訝的是，川普曾就芝加哥一棟川普大樓的籌資向梅努欽的公司提告。

川普在選戰期間煽動性的反移民和自由貿易辭藻，也令部分金融圈人士神經緊張，他們心想梅努欽和極具爭議的川普扯上關係無異是想不開。

但財經媒體推論，育有3名孩子的梅努欽將掌舵美國財政部視為能讓他的職業生涯更臻完美。（譯者：中央社蔡佳伶）1060317

(中央社)