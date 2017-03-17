深耕在地！南湖社區大學延伸烏日區
承辦台中市犁頭店社區大學的嶺東科技大學紮根地方13年，吸引約4萬多人投入在地學習，今年更獲台中市政府肯定，將課程範圍從南屯區延伸至烏日區，並定名為「南湖社區大學」，盼藉此推動在地特色文化、均衡城鄉發展。
嶺東科大指出，13年來秉持「在地學習，重現社區生命力」的理念，落實在地化的方針，除一般學術類、生活藝能類及社團課程，也透過社區大學推動社區營造、在地特色與志工服務等課程，與地方建立良好互動關係。
今年因市府重新畫分社區大學的服務區域，嶺東科大承辦範圍從原本的南屯區擴大至烏日區，並定名為「南湖社區大學」，服務里數也增加至41個里。
南湖社大校務主任盛子駿說，南屯、烏日區是具有歷史文化的寶地，嶺東科大秉持回饋地方的精神，努力提升社區大學辦學成效，以前年台灣燈會在台中舉辦來說，嶺東科大共有771名學生參與志工服務，未來更將鼓勵師生積極投入社區服務，實踐在地社會責任。
(中時)
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