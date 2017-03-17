鹿谷鄉初鄉村 盼一條安全回家的農路

南投縣議員張志銘（左2），到鹿谷鄉勘查農路，希望盡速改善。（廖志晃翻攝）

鹿谷鄉初鄉村東森農路。（廖志晃翻攝）

老農老了，體力差了，農路壞了，栽種的農作物也因此無法揹下山來！縣議員張志銘、林靜儀立委助理林甫紘、初鄉村長林如松、水保局等單位，會勘鹿谷鄉初鄉村東森農路，期待有一條可供車輛運輸農產品的農路，讓老農載運農產品。

張志銘表示，農民老化、農路損壞等問題，造成相當多困擾，除了期待農委會推動「農業變革」，現階段改善農路，給老農一條安全農路最重要，鹿谷鄉初鄉村的東森農路，因雨水沖刷嚴重損壞，希望水保局盡速協助修復，讓老農能順利載運農作物。

(中時)