小燈泡命案開庭 王景玉智商68分再犯風險高

內湖女童小燈泡命案，教授陳若璋表示，王景玉病識感低，再犯風險高；圖為王景玉。（本報資料照片）

內湖女童小燈泡命案，士林地方法院囑託慈濟大學臨床與諮商心理學系教授陳若璋對王姓凶嫌進行鑑定，針對人格發展史、案發時心理機轉、再犯風險評估進行評估。陳表示，王嫌全智商68分，落在邊緣與輕度智能障礙，由於王病識感低，娶四川女子的妄想從未消失，再犯風險高，雖然曾下跪道歉，但敘述殺人過程非常平靜，陳認為，王殺「東西」與殺人無異，缺乏同理心。

陳若璋對於王進行4次訪談，時間14小時，周遭朋友包括王父訪談6人，報告指出王12歲以前正常，13到15歲開始吸毒，18歲遭退學、第一次嫖妓，直到24歲到大陸工作，開始嚴重吸毒出現妄念，曾經歇斯底里，因精神疾病送三軍總醫院急診，開始懷疑「到底是不是父親親生，怎麼都不關心我」。

王嫌因為家中狹小凌亂，一直不敢帶朋友回家，家中沒錢缺乏自信心，到了30歲都沒有結婚，還開口跟父母親要錢嫖妓，陸續出現妄想，以為自己是指揮官、台灣總統，像皇帝擁有很多繽妃，堯又是四川人，只要砍別人的頭就可能讓庶民臣服，就有源源不絕的繽妃，讓滿足他的性需求。

至於為何不以強暴不要殺人，王竟告訴鑑定人：「你不知道強暴比較麻煩！若是遇到大的，打我怎麼辦！小孩比較簡單。」陳表示，犯案前一刻想要翻牆進入學校，但看到旁邊有其他人因而作罷，顯示他並非因精神疾病喪失全部能力，仍有部分意識清楚。

陳若璋表示，要娶四川女孩的想法直到現在不曾改變，他自述出獄還要娶四川人，顯示病識感很低，王認為不需要吃藥，如果可以不要住院，偶爾去看醫生，出獄的話還要交女朋友，對於再犯風險，依照3種不同的評量，陳認為再犯可能有66％，台灣司法死刑判定評估的標準則有77％，再犯可能性高。辯護人、檢察官對於結果，都表示辯論時表示意見，法官諭知4月13日下午繼續開庭審理。

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(中時)