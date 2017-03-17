小燈泡命案開庭 王景玉智商68分再犯風險高
內湖女童小燈泡命案，士林地方法院囑託慈濟大學臨床與諮商心理學系教授陳若璋對王姓凶嫌進行鑑定，針對人格發展史、案發時心理機轉、再犯風險評估進行評估。陳表示，王嫌全智商68分，落在邊緣與輕度智能障礙，由於王病識感低，娶四川女子的妄想從未消失，再犯風險高，雖然曾下跪道歉，但敘述殺人過程非常平靜，陳認為，王殺「東西」與殺人無異，缺乏同理心。
陳若璋對於王進行4次訪談，時間14小時，周遭朋友包括王父訪談6人，報告指出王12歲以前正常，13到15歲開始吸毒，18歲遭退學、第一次嫖妓，直到24歲到大陸工作，開始嚴重吸毒出現妄念，曾經歇斯底里，因精神疾病送三軍總醫院急診，開始懷疑「到底是不是父親親生，怎麼都不關心我」。
王嫌因為家中狹小凌亂，一直不敢帶朋友回家，家中沒錢缺乏自信心，到了30歲都沒有結婚，還開口跟父母親要錢嫖妓，陸續出現妄想，以為自己是指揮官、台灣總統，像皇帝擁有很多繽妃，堯又是四川人，只要砍別人的頭就可能讓庶民臣服，就有源源不絕的繽妃，讓滿足他的性需求。
至於為何不以強暴不要殺人，王竟告訴鑑定人：「你不知道強暴比較麻煩！若是遇到大的，打我怎麼辦！小孩比較簡單。」陳表示，犯案前一刻想要翻牆進入學校，但看到旁邊有其他人因而作罷，顯示他並非因精神疾病喪失全部能力，仍有部分意識清楚。
陳若璋表示，要娶四川女孩的想法直到現在不曾改變，他自述出獄還要娶四川人，顯示病識感很低，王認為不需要吃藥，如果可以不要住院，偶爾去看醫生，出獄的話還要交女朋友，對於再犯風險，依照3種不同的評量，陳認為再犯可能有66％，台灣司法死刑判定評估的標準則有77％，再犯可能性高。辯護人、檢察官對於結果，都表示辯論時表示意見，法官諭知4月13日下午繼續開庭審理。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。