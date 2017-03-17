參加「台中幸福開跑-為花博暖身」路跑，送酷帥 後背包
「台中幸福開跑-為花博暖身」路跑將在5月14日為2018年台中世界花卉博覽會暖身開跑，藉由推廣全民運動與地方盛事的結合，特別贈送屬於此場活動的8000個限量後背包，讓整場活動增添更多特殊意義。
此8款後背包圖騰配色使用2018年台中世界花卉博覽會logo顏色做延伸，年輕有活力的繽紛色彩，讓整體的視覺印象更加鮮明，更具獨特風格。
值得一提的是，後背包象徵著台中的美，更是光榮精神的化身，為每名選手寫下美麗難忘的回憶。
這款集聚流行時尚與不凡意義於一身的後背包，後背包面料優質且輕盈，兼具耐用、耐磨與質感、收納空間大，內含防震保護夾層可輕鬆收納筆電IPad等平板電腦，兩側收縮側口袋更具備易收納不易掉落的性能，符合人體工學的背帶能減輕背負壓力。
8款後背包限量8000個，每種顏色限量1000名，哪一個是你專屬的幸運顏色？趕快報名，先到先選，送完為止。
(中時)
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