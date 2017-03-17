世大運開賽在即 北市視查竹縣場館

新竹縣長邱鏡淳（右四）17日向台北市政府打包票，竹縣的世大運場館硬體及軟體一定都會做到盡善盡美。（陳育賢攝）

新竹縣長邱鏡淳（右二）17日向台北市政府打包票，竹縣的世大運場館硬體及軟體一定都會做到盡善盡美。（陳育賢攝）

2017台北世大運即將在8月19至30日登場，其中有4個項目將在新竹縣舉行，台北市政府副秘書長薛春明17日特別率團前來現勘檢視體育館、游泳館及第2運動場等場館工程進度，縣長邱鏡淳再次打包票，場館不但硬體超前，軟體也將做到盡善盡美，全力協助辦好此次的盛會。

邱鏡淳指出，新竹縣場館包括新竹縣體育館（武術與柔道）、游泳池（水球）及第2運動場（足球），此次將支援投入世大運賽事，其中體育館與游泳池已於去年年底完工。

第2運動場經過世大運執委會與新竹縣政府跨縣市協商後，順利完成發包，並於去年10月開始動工，其原訂於6月完成，但在世大運執委會與縣府的共同努力之下，進度持續超前，預計將提早於4月底完成賽會固定設施工程。

教育處則表示，新竹縣體育園區的落成，為新竹縣體育建設帶來新的里程碑，其中即包含了體育場及世大運所使用場館，未來體育園區將擁有全國第1座取得9項綠建築指標的大型體育場館，此外體育場內的田徑場也擁有國際田徑總會（IAAF）認證，藉由舉辦世大運，第2運動場在整修後將取得國際足球總會（FIFA）認證，為體育園區增添1座具備國際賽會最高標準的場地。

另，縣府為使世大運正式賽會期間運行順暢，還特別請相關單位全力配合，場館周邊相關道路於4月起至世大運賽會結束前禁止開挖施工，以維護賽會期間交通順暢與大眾安全。

世大運除場館硬體整修外，於賽會期間也需要搭配軟體籌畫，縣府全力配合世大運各項工作，如維安演練、交通管制、醫療服務、志工招募及城市行銷等，透過現有資源，用最少成本達到最有效的結果。

(中時)