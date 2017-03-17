綠領農學市集~阿舍食堂代言人吳怡德3／18、19與您有約

（圖說）同為台大研究生的藝人吳怡德將出席3／18、19舉辦綠領農學市集。（圖片提供／阿舍食堂）

繼先前阿舍食堂進軍美國連鎖量販超市，獲得當地居民熱烈迴響後，此次深耕台灣與台大生農學院合作，本周六、日（3／18、19）兩天於台大校園鹿鳴廣場舉辦綠領農學市集，由即時)同為台大研究生的藝人吳怡德擔任阿舍食堂活動大使，共同將台灣美食與綠色生活推廣出去。3月18日下午14:00至16:00吳怡德將現身阿舍食堂攤位，現場購物可獲得與女神拍照機會及精美小禮物。

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