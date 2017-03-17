性侵通緝犯被逮怨：輔導太頻繁 我會沒工作

江姓性侵通緝犯未依規定報到接受輔導，遭警方循線查獲。（陳鴻偉翻攝）

28歲江姓男子，10年前與未成年女友發生性關係，遭對方父親提告，因為是兩情相悅，法官最後判江緩刑1年，但需接受每月2次衛生局舉辦的身心治療和輔導教育。江家境清寒需要打工賺錢，常常請假差點工作不保，最後索性拒絕報到，2017年2月遭到通緝，北市刑大肅竊組經連日追查，昨在內湖將他逮捕，江感慨表示，治療對他來說很頻繁，寧願去關一關求個解脫也好。

江姓通緝犯向警方表示，從小父親就經常對媽媽和他動手家暴，母親後來離家出走，14歲某天他遭父親痛打，心生不滿也跟著離家，此後靠自己打工過生活，各種臨時工他幾乎都做過，只為求得一碗飯吃。

18歲當年吃上性侵官司，最後獲得緩刑，但因為他的工作很不穩定，例如工地工作可能一期10天，他根本沒辦法請假，而且如果表現不積極，對方以後也不會找你，勉強請幾次假去接受輔導，結果就是導致工作不保。

江也坦承，因為居無定所收入微薄，每天生活壓力很大，他也染上吸毒惡息，2016年3月被發布毒品通緝，輔導治療也跟著不去參加，連父親去年過世，他也怕被抓而不敢參加告別式，還被親友數落不孝，但20萬的喪葬費還是要他負責處理。

警方昨在內湖逮捕江，在他身上又查獲1.89克的安非他命，江表示為籌喪葬費，現在搬家公司打工，想起往事十分感慨。警方偵訊後，將他送交地檢署歸案，另呼籲性犯罪加害人，應依規定定期向警察局報到，配合治療，讓自己改過自新，確保市民大眾的安全。

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(中時)