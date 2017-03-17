前那瑪夏區長徐出世涉嫌違反選罷法 遭判刑定讞
2014年9合1選舉期間，那瑪夏區長當選人徐出世被控涉嫌以「白樣團隊遭檢調約談等」文宣，散播另名參選人白樣．伊斯理鍛涉賄選，一審依違反選罷法判徐6個月徒刑，褫奪公權4年，徐上訴後，最高法院駁回判決，全案定讞。
白樣．伊斯理鍛表示，司法判決定讞，足見徐出世是使用詐術獲取選票的事實，判決定讞是遲來的正義，期待這次經驗能夠換取那瑪夏區日後選舉，不要再以說謊造謠污衊對手及以不法手段選舉，應回歸選賢與能，公平公正良性競選，才是原鄉的福氣。
判決指出，徐出世與白樣．伊斯理鍛是2014年底那瑪夏區第1屆區長候選人，徐意圖使白樣不當選，由競選團隊擬「驚悚、驚悚，那瑪夏鄉親ㄚ！真相就是白樣團隊超級助選員已遭檢調約談..白樣團隊助選人正在各家戶後門流竄」等不實文宣散播選民，並透過臉書散播白樣賄選的情事。
一審法官認定，徐出世雖否認犯案，但證據顯示他意圖使候選人不當選而傳播不實之事罪，依違反選罷法將他判刑，案經徐上訴，最高法院駁回定讞。
另徐出世因涉嫌在2006年擔任那瑪夏鄉(區)公所財建課長時，洩漏底標給廠商涉嫌貪汙圖利罪，高等法院台南分院更一審判徐3年徒刑，褫奪公權3年，高市政府依地制法停止徐職務，那瑪夏區長一職已核派由前高市議員林民傑代理。
(中時)
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