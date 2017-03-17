九華山地藏庵 頒發近280萬獎助學金

九華山地藏庵頒發獎助學金給嘉女學生。（九華山地藏庵提供）

九華山地藏庵頒發獎助學金給嘉中學生。（九華山地藏庵提供）

嘉義市九華山地藏庵今天舉辦105學年度第2學期高中職、國中及國小的獎助學金頒獎典禮，頒發獎助金共計275萬9000元。

九華山地藏庵表示，秉持地藏王菩薩慈悲為懷、濟世博愛的精神，辦理「獎助金」及「輔導費」，自102年開辦至今4年多，獎助嘉義縣、市經濟弱勢學生，公立高中職每校每年級各15名，每名5000元；國小輔導費補助每學期每名補助1000元；國中輔導費補助每學期每名補助2000元。

(中時)