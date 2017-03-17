屏科大校外打工剝削嚴重 學生要組工會
屏東科技大學校門口的商圈，日前遭學生爆料，有多間店家未依勞基法基本時薪付給工讀生，因此發起連署抵制，並向縣府勞工處檢舉；勞工處前往勞檢，稽查商家中竟有8成5違法。有學生計畫組成學生產業工會，保障打工學生權益。
日前勞工處前往屏科大校外勞檢，結果20間店家只3家符合規定，8成5的店家不符合勞基法規定的基本薪資每小時133元。其中最低的時薪為80元，多數店家平均時薪在90元至100元間。
針對這個結果，「屏東學生勞工陣線」召集人招有倫表示，經數周籌備，為了推廣學生勞權，決定成立「屏東學生產業工會」，保障學生校外打工權益，也公開呼籲更多學生加入，大家團結起來才能終結剝削。
陣線主張受害個案要申請勞資協商，拿回該有的工資。他說，罰款金額若低於無良商家苛扣的工資，對商家根本沒有嚇阻力，所以鼓勵受害學生勞資協商拿回該得的工資，如此增加資方壓力，迫使資方願意主動改善勞工待遇。
更重要的是組織學生產業工會，改變打工生態。他說，工會有更專業的團隊可協助學生勞資協商，並舉報違規店家，鼓勵優良店家，才能從根本改變商圈生態和打工環境。
陣線成員黃同學說，他2年前在校外1家餐廳打工，時薪只有80元，他反應後老闆表示，因賣給學生的東西便宜，無法再提高工資；他後來找到家教的工作，才沒繼續打工。他認為商家要經營就是要符合法規，這些都只是推托之詞
勞工處長林德輝表示，法律上未明文禁止學生組工會，工會有職業、企業、產業3種類別，學生為非典型勞工，只要有勞動事實，是可以「產業」提出申請；未來若收到申請書，會向勞動部請示。
(中時)
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