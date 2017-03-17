恆春區漁會選舉前夕又遭文宣影射 縣議員張榮志擬提告

恆春高山巖福德宮委員會找來法律顧問，欲對文宣上署名的區漁會理事長潘明坤等人提告妨害名譽。（周綾昀攝）

漁會代表選舉前夕，恆春區再傳風波！屏東恆春區漁會當權派與在野派戰火持續燃燒，恆春高山巖福德宮委員會繼星期日控宿當權派以漫畫呈現的夾報文宣，影射宮廟總幹事兼縣議員張榮志，今再收到類似文宣，便找來法律顧問，欲提告漁會理事長潘明坤等人妨害名譽。

近期恆春地區民眾隨報紙收到數份關於以漫畫呈現的文宣，內容提到「拿神明的錢去買票會受到報應」、「夢到土地公說有人拿他的錢去買票5000到2萬都有」與「神明錢被挖光光」等，最後署名潘明坤等3人。

張榮志上周已對3人，向警方提誹謗，周日高山巖福德宮委員會也曾公開斥責並提告妨害名譽，今在因新文宣召開記者會，高山巖福德宮主委陳明章氣憤表示，委員會認為內容正是影射張榮志，把廟產當私人金庫且有買票行為，針對這些不實內容，宮廟再找來法律顧問協助。

遭點名的現任漁會理事長兼漁會代表候選人潘明坤則重申，社會自有公評，已不需要再多做回應。

恆春區漁會當權與在野派雙方文宣戰已持續近半個月，當權派以漫畫傳單諷刺某政黨政治人物利用土地公的錢買票、插手單純選舉等、在野派則指控漁會人頭會員多且還包含公務員，選戰進入肉搏階段。

(中時)