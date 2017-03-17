高市圖行動書車 送數位閱讀到甲仙小林國小
因應數位化時代來臨，高市立圖書館推動數位閱讀，利用行動書車活動，結合財團法人台灣閱讀文化基金會「愛的書庫」的數位閱讀書箱，送數位資源到甲仙偏鄉區的小林國小，小學生們透過數位閱讀又驚又喜，直呼大開眼界。
甲仙分館主任林靜莉表示，「愛的書庫」推廣從紙本到數位的共讀，由台灣三星電子與新竹物流等企業，提供平板電腦置於行動充電箱內，運送至偏鄉供數位閱讀，以加速數位互動學習的拓展，高市圖特地結合行動書車至甲仙區小林國小故事說演的機會，推廣數位資源的利用。
活動邀請每週固定到校教小朋友平埔原住民文化的大滿舞團團長王民亮，透過他長期陪伴與教導學童的情感聯結，將電子繪本的閱讀方式帶給孩子們；經由高市圖貼心提供的台灣雲端書庫@高雄QR Code工具書，全校師生一起體驗了用平板進行數位閱讀的學習。
王民亮說，讓孩子們認識更多豐富的數位資源盡在高市圖的數位資源入口網，透過數位閱讀的學習與分享，未來有機會也將閱讀更多小林的文化記憶。
配合數位繪本閱讀的同時，高市圖的行動故事媽媽也特別演出大嘴蛙與呱呱呱，大造型的動物頭飾十分吸睛，從數位繪本到故事說演，小林國小全校師生共同享用了一場感官十足的學習。
(中時)
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