梅姬災後復建 旗山拚颱風季前完工

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立委管碧玲關切梅姬颱風災後高雄旗山復建工程，今天先後訪察旗山區清水寺山坡地崩塌處及七星里受損山路；施工單位說，工程進行順利，可趕在颱風季來臨前完工。

管碧玲由行政院農委會水土保持局官員及當地多名里長陪同，到旗山區大山里清水寺會勘坡地崩塌情形，管碧玲關心何時能完工，避免雨季來臨造成土石流宣洩危及民宅。水保局則說，目前工程進度順利，可以於颱風季來臨前全部完工，保護當地居民不受風災土石流威脅。

管碧玲隨後轉往七星里山路，該路段位於旗山與田寮間的中寮山中，是中寮里居民主要通道，雖因風災嚴重崩塌，卻沒有編入道路管理系統，也沒權責單位關切，經中寮里長洪萬祥向管碧玲陳情並多次會勘協調，由市府養護工程處承攬復健工程，工程進行順利，在颱風季來臨前可順利完工。

管碧玲慰勉現場施工人員辛勞，感謝他們不眠不休的趕工。

管碧玲表示，由於市府養工處及水保局的全力配合，這次復建工程非常順利，有助改善當地交通，並讓附近社區更安全。1060317

(中央社)