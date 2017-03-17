警查獲制式煙霧彈 一度以為是手榴彈

嘉義縣警察局民雄分局昨天晚上查獲吳姓男子涉嫌持有K他命等毒品，還查扣制式煙霧彈，警方當時一度以為是手榴彈，經詳閱煙霧彈上英文字母，才發現是虛驚一場。

嘉義縣民雄分局表示，日前接獲線報，指太保市一處民宅出入分子複雜，經多日埋伏，發現住在民宅的吳姓男子疑有吸食毒品，昨天晚上執行搜索，當場查獲重約40公克K他命、1小包安非他命，3顆制式子彈及1枚制式煙霧彈。

警方指出，當時查獲煙霧彈時，尚未細看，一度以為是手榴彈，後來詳細閱讀煙霧彈上面英文字母後，發現是白色煙霧彈，虛驚一場。

吳嫌供稱，被查扣的K他命是自己吸食，安非他命及子彈是以前借住的友人所有，煙霧彈也是友人在網路上購買後留下。

警方認為吳嫌供詞避重就輕，警訊後，今天除依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送外，將繼續追查械彈及毒品來源。1060317

(中央社)