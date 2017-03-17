東芝擬售半導體新公司 傳拒中資
日本媒體報導，經營重建中日本東芝（Toshiba）公司將把半導體事業拆分，成立新公司並售股，且東芝已拒絕與中國大陸有關的基金、企業的出資提案。
日本「產經新聞」報導，東芝打算售出新成立的半導體公司股權，甚至不排除所有股權全售出。目前已開始進行募資招標手續，本月底是第一次競標收件截止日，可能於5月決定新公司的買家。
東芝已將招標資料等寄有興趣競標的企業。中國大陸政府官方色彩的半導體大廠紫光集團也顯示有意競標，但東芝幹部說「拒絕中資」。
報導說，這主要是擔心半導體技術會外流到中國大陸，被運用於軍事產業等，引起日本政府戒心。
對東芝的新半導體公司競標抱持關注的有台積電（TSMC）、鴻海集團、南韓的SK海力士（SK Hynix）、美國威騰電子（Western Digital）等半導體大廠。還有歐美的投資基金等，約10家企業。目前還沒有日系企業想競標。
日媒指出，日本官民基金「產業革新機構」（INCJ）有意出資，因為不希望半導體尖端技術外流到他國。如果要購買東芝這家半導體新公司，需籌資逾1兆日圓（約新台幣2700億元），因此可能找基金、企業合作出資。1060317
(中央社)
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