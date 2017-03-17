學者：川普對陸政策回歸政治現實面
美國國務卿提勒森亞洲行，學者分析說，此行對紓解東北亞局勢沒有太多貢獻，但出訪的重頭戲是在中國大陸，今後美國總統川普對大陸的政策，也會愈來愈回歸國際政治現實面。
提勒森（Rex Tillerson）上任後首趟亞洲行，從15日到19日分別走訪日本、南韓與中國。他今天從日本搭乘專機訪問南韓，18日前往亞洲之行的最後一站中國大陸。
布拉格中歐政治經濟研究所（EU-China Economicsand Politics Institute）所長鄭宇欽今天以電子郵件回覆中央社記者說，提勒森出訪亞洲，除日本局勢明朗外，南韓與大陸的局勢發展走向仍未能確定。
他指出，北韓飛彈威脅急遽增加，讓南韓決定採用薩德系統確保國家安全，但這也讓南韓落入美國、大陸、北韓的政治角力困局。
鄭宇欽說，提勒森此行對東北亞局勢紓解沒有太多貢獻，但至少對亞洲國家宣示美國仍重視朝鮮半島問題。
他認為，提勒森的重頭戲是在大陸這一站，尤其，川普於總統選舉期間，頻頻以修理大陸吸引選民目光，就任總統後更劍及履及兌現競選承諾，讓國際再度關注川普要如何面對大陸。
鄭宇欽說，提勒森造訪大陸主要目的可能是為「川習會」鋪路，希望兩國關係是以合作為主、不對抗。隨著大陸在國際影響力急遽增加，美國深刻體會對大陸政策不能存有幻想，相信川普今後對大陸的政策會愈來愈回歸到國際政治的現實面。
關於提勒森亞洲之行對美中台關係影響，鄭宇欽認為，台灣未來在美中台關係上的突破，端賴台灣如何凝聚共識、行動一致、重建認同，否則，即使未來美中台關係出現重大突破，台灣恐怕仍未能抓到發展的契機。
鄭宇欽分析，川蔡熱線後，讓許多人認為川普能打破傳統框架束縛，但如果從國際政治的現實，川普依舊沒有能力突破多年來勉強緩和美中台關係的基礎。1060317
(中央社)
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