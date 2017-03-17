崔順實之女 丹麥檢方將遣送回南韓

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南韓媒體報導，丹麥檢方今天發布新聞資料指出，決定將在丹麥被捕的南韓前總統朴槿惠閨蜜崔順實之女鄭尤拉，遣送回南韓。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，丹麥檢方於今年1月1日在丹麥奧爾堡將鄭尤拉逮捕，南韓檢方隨後要求丹麥檢方將她遣送回南韓，丹麥檢方對此展開研究。

不過外界分析，鄭尤拉很可能向當地法院提出訴訟，拒絕被送回南韓。因此，即使丹麥警方做出了遣送決定，要順利將鄭尤拉送回南韓，可能還需要一段時間。1060317

(中央社)