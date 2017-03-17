明德外役監辦迷你馬拉松 收容人專屬賽事
法務部矯正署明德外役監今天上午舉辦一場「環山迷你馬拉松競賽」，參賽組別只有分為青年、壯年兩個組別，分別要跑8.4公里及4.2公里，途經山路高低起伏，空氣清新又有芬多精，總共吸引83人報名參加，但這些跑者全都是外役監的收容人，這項全台僅有的專屬路跑賽事是第2年舉辦。
明德外役監典獄長張惠郎表示，位於台南山上區的外役監，周圍被佔地近260公頃的林地所圍繞，開發面積近60公頃，與其他矯正機關稍有不同，收容人主要從事的是農牧勞務作業，體適能狀況大都維持的不錯，為了讓收容人看看身處的環境，去年首次試辦慢跑活動，反應很好，今年擴大規模舉辦，沿途設置10個補給站，全所收容349人中有近4分之1報名。
青年組需繞行兩圈，由27歲的張姓收容人以近29分的時間完賽繼去年再次拿下冠軍，而參加壯年組的60歲洪姓收容人入監服刑前曾有超過百場的馬拉松參賽經驗，他覺得監所辦路跑很有意義，身心都能健康。
(中時)
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