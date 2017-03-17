南瑤宮、白鶴宮「接貳香與換娘傘」傳遞民俗之美
彰化南瑤宮笨港進香回鑾前夕今天下午在分香宮廟白鶴宮舉辦「接貳香與換娘傘」，進香主委邱建富並和白鶴宮主委許國廉拿出各半邊的仿古銀牌信物，完成核對與併攏的儀式後，並展開別具特色的「換娘傘」儀式，讓人看到了民俗之美。
彰化市長、進香主委邱建富表示，「接貳香」，是極為光榮的任務，為了確認其確實具有接香的身分，接香的宮廟必須持有一半的憑證信物」仿古銀牌。
今天下午，天鶴宮所持的半邊銀牌和南瑤宮方面的半邊銀牌，經過核對得以完全併攏，也再次完成此一重要的宗教儀式。
接著「換娘傘」儀式，邱建富說，換娘傘，主要確保媽祖鑾轎會確定到天鶴宮遶行，而將南瑤宮進香娘傘「暫時押給」天鶴宮，等進香隊伍遶行完該宮，雙方再互相換回娘傘，透過儀式的舉行，讓人看到娘傘舞步，感受民俗傳統的美感。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。