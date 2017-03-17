南瑤宮、白鶴宮「接貳香與換娘傘」傳遞民俗之美

彰化南瑤宮笨港進香回鑾前夕今天下午在分香宮廟白鶴宮舉辦「接貳香與換娘傘」。（吳敏菁翻攝）

彰化南瑤宮笨港進香回鑾前夕今天下午在分香宮廟白鶴宮舉辦「接貳香與換娘傘」。（吳敏菁翻攝）

彰化南瑤宮笨港進香回鑾前夕今天下午在分香宮廟白鶴宮舉辦「接貳香與換娘傘」。（吳敏菁翻攝）

彰化南瑤宮笨港進香回鑾前夕今天下午在分香宮廟白鶴宮舉辦「接貳香與換娘傘」，進香主委邱建富並和白鶴宮主委許國廉拿出各半邊的仿古銀牌信物，完成核對與併攏的儀式後，並展開別具特色的「換娘傘」儀式，讓人看到了民俗之美。

彰化市長、進香主委邱建富表示，「接貳香」，是極為光榮的任務，為了確認其確實具有接香的身分，接香的宮廟必須持有一半的憑證信物」仿古銀牌。

今天下午，天鶴宮所持的半邊銀牌和南瑤宮方面的半邊銀牌，經過核對得以完全併攏，也再次完成此一重要的宗教儀式。

接著「換娘傘」儀式，邱建富說，換娘傘，主要確保媽祖鑾轎會確定到天鶴宮遶行，而將南瑤宮進香娘傘「暫時押給」天鶴宮，等進香隊伍遶行完該宮，雙方再互相換回娘傘，透過儀式的舉行，讓人看到娘傘舞步，感受民俗傳統的美感。

(中時)