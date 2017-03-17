台水、高市府攜手降低大高雄漏水率、提升戰備救命水

台水公司董事長郭俊銘3月14日向高雄市長陳菊說明台水公司將推動全國降低漏水率長期計畫，優先執行無大型水庫的高雄市，內容為105年至111年辦理高雄供水系統降低無收益水量(NRW)計畫總顧問委託技術服務案，目的係為降低漏水率提升供水品質及效能。

高雄系統105年漏水率為10.97%，成績已有相當成效，未來將再透過美商傑明公司與日本東京水道公司承攬之總顧問標案，借助國外降漏經驗提供並協助台水公司實施降漏工程，減少高雄系統漏水進而增加高雄市供水量，市長讚賞台水公司願意投資大筆經費改善市民用水，用心讓市民感受到也允諾市府相關局處全力協助降漏工程施工，並配合市府相關工程辦理。

另外，郭董事長為大高雄沒有水庫如何因應極端氣候變遷之環境影響下，提出調豐濟枯穩定改善供水方法與策略，包括利用市府公園綠地及重劃區公有地廣設地下蓄水池結合綠美化並提升供水品質、與市府及水利署合作開發伏流水及地下水提升戰備水源、移撥調用地下水提供民生用水、改善鳳山水庫原水前處理提供民生備援用水源等等。

郭董事長指出，依據經濟部水利署地理資訊倉儲中心網站之水資源資料，高雄市自計地下水位觀測站共有8口資料(目前最新資料103年)，取99年與103年比對得知高雄市旗山、美濃、大樹等地區之深井地下水位監測情形均呈上升趨勢，主要是大高雄民生用水每日125萬噸百分之85以上取自高屏溪，地下水及伏流水主要為備援水源，地下水不用一樣流入海洋形同浪費水資源，在豐枯季節要能有效運用才能兼顧環境又能穩定供水，市長也認同地方反對興建水庫應該有替代方案，伏流水及地下水是高雄市民的戰備水源也是救命水，將與台水公司共同合作提供市民足量且穩定水源。

最後陳菊市長與郭董事長充分意見交流之後，更強調台水公司與市府是最佳夥伴關係，未來雙方合作要讓高雄市民和更乾淨的水，市長並提議與台水公司合作於澄清湖青年活動中心爭取設立原住民博物館，將來再結合澄清湖觀光區湖域，提供大高雄市民及全國民眾一處人文與休閒優質場域，帶動高雄市觀光與遊憩產業。

(中時)