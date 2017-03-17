腸病毒逐漸進入流行期 家長請注意
每年4月至9月，是腸病毒流行期，南投縣衛生局、疾病管制署，與童綜合醫院副院長遲景上，17日到南投醫院模擬腸病毒病患到院後，醫療團隊的處置、應變情形，並加強病房及門、急診護理師專業照護訓練，為兒童健康把關。
衛福部南投醫院是腸病毒重症醫療網責任醫院，擁有專業醫療團隊與硬體設備，感染科及兒科主任廖嘉宏醫師表示，腸病毒感染輕症患者，如果出現嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症相關症狀，則必須謹慎處理，盡速就醫。
腸病毒感染，通常以支持性療法為主，南投醫院已與中區各層級傳染病防治醫院，建立醫療支援網絡，對已有重症前兆病童，提供立即且完整醫療服務。
南投醫院院長洪弘昌提醒家長，5歲以下小朋友，是腸病毒合併重症的高風險族群，如果有發燒合併手腳出現水泡，或是口腔內部出現潰瘍，有可能是感染腸病毒，需立即就醫，避免讓病童與其他幼兒接觸，降低病毒傳播的機會。
(中時)
關鍵字：腸病毒
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