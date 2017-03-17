嘉義市青創基地獲100萬補助，開辦創客講座

我要評比

嘉義市各界為青創基地系列創客講座拉開序幕。（廖素慧攝）

國家發展委員會補助嘉義市工商策進會100萬，辦理「文藝創客．再造玩咖新樂園」創客講堂，今天在KY三27青創基地，由嘉義市長涂醒哲、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉及議員等眾人，持紙飛機象徵起飛圓夢，開啟創客講堂系列講座序幕。

嘉義市知名的阿來碗粿老闆沈稚遊與樂檸漢堡老闆陳永中，擔任今日下午創客講堂講師，這2家業者未來將小吃美食企業化，推向全台各地。

工策會表示，本月的講座主題為「在地職人對話」，4月講座主題為「創新夢想經濟的實踐家」，將邀請著名網站執行長或共同創辦人，來分享網站經營的創業歷程。報名洽詢專線： （05）2342699。

(中時)