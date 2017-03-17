法16歲少年槍擊案 動機疑為同儕不和
法國南部格拉斯的中學槍擊案，兇嫌為16歲的高一生。有目擊者指稱，當他開槍傷及趕來制止的校長時，喊著說「我怨的不是你」，調查人員認為他的動機可能與難以融入群體有關。
格拉斯（Grasse）的托克維爾中學（Lycee Alexisde Tocqueville）昨天中午約1時發生槍擊案，高一生季理安（Killian B.）帶著步槍、手槍和手榴彈在校園內開火，造成3名學生和校長受傷，所幸都不嚴重，另有6人在推擠中受傷或受到驚嚇。
案發後，警方很快逮捕並拘留季理安，將調查他的攻擊目標、武器來源和是否有共犯。從目前線索看來，此案與恐怖攻擊無關。
世界報（Le Monde）報導，季理安崇尚暴力和血腥電影，明顯與同學關係不佳；當地檢察官阿特索西（Fabienne Atzori）說，「（季理安的）動機似乎與他和某些同學的關係惡劣有關，他看起來很難融入同學之間」。
報導引述目擊者的證詞表示，季理安首先進入一間教室，沒找到他想找的人，其他同學看到他持有武器，跑去通知校長，校長趕來制止時，肩部被槍擊傷，季理安似乎喊了一句「我怨的不是你」。
警方從季理安的網路瀏覽資料發現，他很關注美國可倫拜高中（Columbine）屠殺案，似乎也很受極右傾向的暴力圖片和遊戲影響。1060317
(中央社)
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