宜縣7年還26億 縣民均債每人少5千

我要評比

宜蘭縣財政處今天說，宜蘭縣政府從民國99年至去年底，7年來長短債已償還新台幣26億元，縣民每人平均負債已由最高的5.36萬元降為4.83萬元，並屢獲中央頒獎與肯定。

財政處表示，宜蘭縣近7年來靠著強化公共造產經營效益、帶動民間投資縣內公共建設、配合都市發展，辦理都市計劃及落實使用者付費，減輕許多財政負擔，累積已經償還26億元。

至去年底為止，縣府的長、短債餘額已分別降為126.2億元及94.7億元，縣民每人平均負債已從最高的5.36萬元，降為4.83萬元。

縣府各年自籌財源也已從41億元提升至69億元，並自101年度起，歲入歲出決算數都有賸餘，未來縣府每年持續依計畫至少償還4億元。

財政處表示，預計在民國110年以前，長債就能符合公債法債限50%以下。這樣的表現不但獲得中央肯定，在100年度、102年度及103年度，「財務管理」均獲第1名；去年對民國104年度考核，不僅「財務管理」獲得第2名、「公庫管理」也獲得第3名。1060317

(中央社)