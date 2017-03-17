護照風波 大馬移民局否認扣留和索賄

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馬來西亞媒體今天報導指出，移民局總監穆斯塔法否認台籍女子「喬妹」聲稱因護照破損遭扣留及索賄。他說，機場入境處護照查驗嚴格，經常發生旅客未通過審查而原機折返。

大馬媒體「星洲網」引述穆斯塔法（Dato seri mestafa Ibrahim）的話說，移民局並沒有扣留台籍女子，因為移民局完成審查並確認遣返後，均交由航空公司處理，航空公司有義務載送返國。

報導說，一般而言，移民局只需45秒就能完成查驗護照程序，如果查驗發現護照有損毀、塗鴉或疑似是假護照等情形時，均無法獲准入境。

對於遭指有官員索賄一事，穆斯塔法指出，移民局並不知情，這是否有可能是航空公司或由航空公司委任承包商收取，也與移民局無關。

「中國報」報導說，穆斯塔法認為，這名台籍女子持損壞護照入境大馬，移民局絕不能允許入境。移民局官員嚴查入境者護照的做法是正確的。

穆斯塔法說，這名台灣女子已返回台灣，她也被移民局列入不允許入境者名單。

另外，穆斯塔法說，所有禁止入境旅客，移民局會交給航空公司處理，航空公司透過委任的外包公司管理離境等候中心。不過，移民局在機場附近則有拘留中心並設囚室。

暱稱為「喬妹」女網友在臉書說，她於9日搭機前往大馬，護照內頁因日前在日本購物有釘上免稅單，被日本海關撕破，結果大馬海關藉此刁難，不僅被叫進辦公室，沒收護照跟手機，還要她給錢。結果關進牢裡35小時才遣返。1060317

(中央社)