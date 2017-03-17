護照風波 大馬移民局否認扣留和索賄
馬來西亞媒體今天報導指出，移民局總監穆斯塔法否認台籍女子「喬妹」聲稱因護照破損遭扣留及索賄。他說，機場入境處護照查驗嚴格，經常發生旅客未通過審查而原機折返。
大馬媒體「星洲網」引述穆斯塔法（Dato seri mestafa Ibrahim）的話說，移民局並沒有扣留台籍女子，因為移民局完成審查並確認遣返後，均交由航空公司處理，航空公司有義務載送返國。
報導說，一般而言，移民局只需45秒就能完成查驗護照程序，如果查驗發現護照有損毀、塗鴉或疑似是假護照等情形時，均無法獲准入境。
對於遭指有官員索賄一事，穆斯塔法指出，移民局並不知情，這是否有可能是航空公司或由航空公司委任承包商收取，也與移民局無關。
「中國報」報導說，穆斯塔法認為，這名台籍女子持損壞護照入境大馬，移民局絕不能允許入境。移民局官員嚴查入境者護照的做法是正確的。
穆斯塔法說，這名台灣女子已返回台灣，她也被移民局列入不允許入境者名單。
另外，穆斯塔法說，所有禁止入境旅客，移民局會交給航空公司處理，航空公司透過委任的外包公司管理離境等候中心。不過，移民局在機場附近則有拘留中心並設囚室。
暱稱為「喬妹」女網友在臉書說，她於9日搭機前往大馬，護照內頁因日前在日本購物有釘上免稅單，被日本海關撕破，結果大馬海關藉此刁難，不僅被叫進辦公室，沒收護照跟手機，還要她給錢。結果關進牢裡35小時才遣返。1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。