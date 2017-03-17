巫師王海邊作法 大馬宗教司：淪為笑柄
自稱大馬「巫師王」男子海邊作法，引發媒體廣泛報導；不過，馬來西亞聯邦直轄區宗教司拿督朱基夫里認為，這是異教行為，並讓馬來西亞淪為國際笑柄。
大馬媒體「中國報」引述朱基夫里（Datuk Zulkifli Mohamed）的話說，要讓大馬免受北韓核武威脅而開壇做法的影片，只會讓馬來西亞和伊斯蘭淪為國際笑柄。
朱基夫里指出，「巫師王」依布拉欣馬金（Ibrahim mat zin）在進行任何宗教事務前，應先諮詢聯邦或州宗教局意見。他並請「巫師王」回頭是岸，向上蒼懺悔。
朱基夫里說，依布拉欣馬金開壇做法的行為，屬於伊斯蘭禁止的異教行為，必須停止。
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男2月13日在吉隆坡國際機場慘遭毒殺。依布拉欣馬金到海邊作法，利用兩根木棍當望遠鏡，兩顆椰子和5根竹子當砲彈，聲稱能夠保護國土，最後還把當成砲彈的椰子擲進海中，掀起浪花。
依布拉欣馬金也在吉隆坡中央醫院太平間外，當場施法祈禱，他拿出兩根棍子凝望遠處，再轉圈蹲下祈禱，口中不時唸唸有詞，整個作法過程約5到10分鐘結束。1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。