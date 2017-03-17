巫師王海邊作法 大馬宗教司：淪為笑柄

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自稱大馬「巫師王」男子海邊作法，引發媒體廣泛報導；不過，馬來西亞聯邦直轄區宗教司拿督朱基夫里認為，這是異教行為，並讓馬來西亞淪為國際笑柄。

大馬媒體「中國報」引述朱基夫里（Datuk Zulkifli Mohamed）的話說，要讓大馬免受北韓核武威脅而開壇做法的影片，只會讓馬來西亞和伊斯蘭淪為國際笑柄。

朱基夫里指出，「巫師王」依布拉欣馬金（Ibrahim mat zin）在進行任何宗教事務前，應先諮詢聯邦或州宗教局意見。他並請「巫師王」回頭是岸，向上蒼懺悔。

朱基夫里說，依布拉欣馬金開壇做法的行為，屬於伊斯蘭禁止的異教行為，必須停止。

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男2月13日在吉隆坡國際機場慘遭毒殺。依布拉欣馬金到海邊作法，利用兩根木棍當望遠鏡，兩顆椰子和5根竹子當砲彈，聲稱能夠保護國土，最後還把當成砲彈的椰子擲進海中，掀起浪花。

依布拉欣馬金也在吉隆坡中央醫院太平間外，當場施法祈禱，他拿出兩根棍子凝望遠處，再轉圈蹲下祈禱，口中不時唸唸有詞，整個作法過程約5到10分鐘結束。1060317

(中央社)