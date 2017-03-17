陸蓋跨海高鐵 上海寧波成1小時交通圈

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中國大陸今天宣布，敲定興建上海到寧波的滬甬跨海高鐵方案。目前從寧波坐火車去上海需繞行杭州，約需2小時；滬甬鐵路通車後，寧波上海將成為一小時交通圈。

澎湃新聞報導，根據浙江省寧波市鐵路建設指揮部前期處的消息，滬甬（上海、寧波）跨杭州灣高鐵客運專線項目線路方案已經確定，最終選擇嘉興接軌方案。

寧波杭州灣跨江鐵路通道跨海大橋連接嘉興南至寧波，橫跨杭州灣，是沿海高速鐵路大通道的一部分。

報導說，工程涉及海域寬闊，潮差大，流速快，潮強流急，水文條件十分複雜，且工程面臨軟土層厚、持力層深等不利因素，完工後將是世界上跨海鐵路橋梁橋長和規模最大的工程之一。

滬甬跨海鐵路項目規劃從鐵路寧波西站至上海虹橋火車站，最終選擇的嘉興接軌方案全長125公里（其中18公里跨海），完工後全程開行時間約51分鐘，投資估算人民幣199.38億元。

滬甬跨海鐵路設計為高鐵客運專線，不承擔貨運任務。1060317

(中央社)