連犯多起竊盜案遭逮 懊悔男哭著做筆錄

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苗栗縣竹南地區年初發生多起民生竊盜案件，警方循線查獲33歲徐姓男子，徐男到案時情緒低落懊悔不已，甚至哭著應訊製作筆錄，員警不時遞上衛生紙讓他拭淚，鼓勵他勇於認錯。

警方指出，徐姓嫌犯今年1至2月間連續犯下10起竊盜案件，得手現金、手機、衛星導航等物，價值總計約新台幣20餘萬元，訊後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，目前羈押中。

苗栗縣警局竹南分局今天表示，竹南地區今年初陸續發生多起民生竊案，竹南派出所員警獲報後，積極調閱相關監視器畫面，循線查獲33歲徐姓男子到案；徐男到案時心情低落，起初均沉默不語，經警方曉以大義後，坦承犯案。

徐男除坦承警方受理的9 件竊案外，還主動供出另一起，總計10起竊案，製作筆錄時滿臉懊悔，甚至難過落淚；員警不時遞上衛生紙給他拭淚，也鼓勵他勇於面對、承擔，日後切勿再犯。

警方調查，10件民生竊案案件中，有6件是徐男趁小貨車司機上下貨時，直接開啟車門，取走車內財物，快速騎機車逃離現場，等被害人上車發現財物遭竊，人已逃逸無蹤。

警方說，徐男也曾騎機車尾隨腳踏車騎士，伺機迅速竊取腳踏車後方財物後快閃，腳踏車騎士根本無力追趕；另外有被害人在超商買東西，將物品及錢包先暫放在機車前方置物籃內，返回超商後再出來，短短幾秒內財物已不見，急忙向警方報案。

警方提醒民眾貴重財物務必隨身攜帶，並隨時注意財物安全，以免一時大意或貪圖方便，讓竊賊有可乘之機。1060317

(中央社)