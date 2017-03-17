不再忍耐 美不排除先發制人 對北韓動武
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）周五說，要是北韓再挑釁到某個程度，美方會考慮採取軍事行動。
據美聯社報導，提勒森表示，要是北韓發展的武器計畫升高到某種程度，「我們認為需要採取行動」時，或許有必要對北韓採取先發制人的軍事行動。
北韓最近試射了4枚飛彈，各方擔心，它正準備進行另一次核試。
據CNN與韓聯社報導，首訪韓國的提勒森出席韓美外長聯合記者會時表示，對北韓的「戰略忍耐」政策已結束。
而所謂「戰略忍耐」政策，是美國前總統歐巴馬所推行，以等待北韓改變態度，同意棄核的政策。提勒森說，將採取綜合措施，促使平壤放棄核武器。美方謀求的外交、安全與經濟措施不限形式，一切選項都在考慮之列。提勒森認為，聯合國安理會尚未採取最嚴厲的制裁，有意進一步加大對北韓的制裁力度。
提勒森先前表示，是對北韓採新政策的時候了。CNN指出，顯然，他認為北京是華府新策略的關鍵，而他周六即將訪中。這星期一名中國高層官員透露，提勒森訪陸期間，北京將提出對策。不過，提勒森已排除北京的提案，不願為了表達對平壤的信任，而停止美韓聯合軍演。
提勒森說，華府並不願意看到事態升級為軍事衝突，但萬一北韓有威脅韓國及駐韓美軍的舉動，將採取因應措施，一旦平壤的威脅超過某種限度，將採取行動。提勒森還稱，唯有北韓放棄核武等大規模殺傷性武器，才會展開對話，目前談凍結北韓核子為時尚早。
提勒森表示，北韓已對美國本土構成威脅，他訪問中國時，將討論中國採取何種措施。提勒森還表示，中國為反制「薩德」入韓，而採取經濟報復措施並不合適，並敦促中方保持克制。
(中時電子報)
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