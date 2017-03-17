苗栗縣議員提議 水庫水資源苗栗優先
苗栗縣內有鯉魚潭、永和山、明德、大埔、劍潭等5座水庫，但數周前宣布恐因旱象嚴重要休耕，引起地方不滿，縣議員劉寶玲、黃月娥、邱紹俊等人，17日在縣議會臨時會中，針對水資源分配不均問題提案要求縣府會同水利署重新檢討水庫水量應優先給苗栗使用。
劉寶鈴昨在臨時會臨時動議案中提出，鯉魚潭水庫絕大多數是提供大台中地區使用，目前遇到枯水期間，鄰近的苗栗通苑地區卻因嚴重缺水發生用水紛爭，為解決苗栗縣民用水之需，建請縣府會同水利署協商，應把苗栗縣用水列為優先，再提供給大台中地區。
劉寶鈴強調，有關水資源分配不均的問題，她在議會已經反映過很多次，每次都沒有下文，不了了之，如果訴求一直未獲重視，「該抗爭就要抗爭」，另外針對鯉魚潭水庫周邊鄉鎮，不能回饋只給大湖、卓蘭，忽略通霄、苑裡等。
議員黃月娥說，水庫的水源頭就在苗栗的山區，但是原住民住在水源頭喝得卻是最糟的水，自來水接管率這麼低，希望水庫回饋給原住民協助接管。
縣府秘書長陳斌山回應表示，水資源隸屬中央權責管轄，對於議員的提案及建議，會報請中央進行協調。
(中時)
關鍵字：苗栗縣
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