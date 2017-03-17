南排灣楓林國小 用歌謠學族語獨特腔調
南排灣小學屏東楓林國小，去年底6年級學童參加105年度原住民族語言能力認證測驗，近期公布成績，13位學童當中，有10位學童順利通過南排灣語初級認證，學校教師兼音樂博士周明傑也融入族語與傳統歌謠教學，讓孩子在歌唱的情境中學會了在地南排灣族語言的獨特腔調。
北排灣族語與傳統歌謠大放異彩的同時，地處偏鄉南排灣的楓林國小，也有一群執著於傳承在地文化的老師，為著傳承優美的傳統文化而努力，2年前校內推動傳統歌謠與族語教學，周明傑與族語老師孫秋桂，有感南排灣族語及傳統歌謠相較於北排有日漸式微之趨勢，除透過學校正課時間教導孩子在地的歌謠與族語外，亦利用寒暑假進行相關文化傳承之教學活動。
周明傑嘗試融入族語與傳統歌謠教學，讓孩子在歌唱的情境中學會了在地南排灣族語言的獨特腔調，因此去年底13位孩童中，就有10名順利取得南排灣語初級認證。
其中6年級的黃葳更取得94分高分，她說測驗前3個月，每天中午全班同學都自發到電腦教室做族語線上練習，老師也陪伴在身邊幫他們解答，到訓練尾聲大家更是常常在模擬測驗中奪滿分，也愛上唱傳統歌謠。
楓林國小校長高立宏表示，自己雖是阿美族人，為體驗孩子學習族語的過程與鼓勵孩子參加認證，也報名參加更通過測驗，讓學習族語風氣在校內盛行。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。