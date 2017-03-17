南排灣楓林國小 用歌謠學族語獨特腔調

楓林國小的孩子在傳統民謠中，學習具獨特腔調的族語，並在原住民族語言能力認證測驗獲佳績。（楓林國小提供）

南排灣小學屏東楓林國小，去年底6年級學童參加105年度原住民族語言能力認證測驗，近期公布成績，13位學童當中，有10位學童順利通過南排灣語初級認證，學校教師兼音樂博士周明傑也融入族語與傳統歌謠教學，讓孩子在歌唱的情境中學會了在地南排灣族語言的獨特腔調。

北排灣族語與傳統歌謠大放異彩的同時，地處偏鄉南排灣的楓林國小，也有一群執著於傳承在地文化的老師，為著傳承優美的傳統文化而努力，2年前校內推動傳統歌謠與族語教學，周明傑與族語老師孫秋桂，有感南排灣族語及傳統歌謠相較於北排有日漸式微之趨勢，除透過學校正課時間教導孩子在地的歌謠與族語外，亦利用寒暑假進行相關文化傳承之教學活動。

周明傑嘗試融入族語與傳統歌謠教學，讓孩子在歌唱的情境中學會了在地南排灣族語言的獨特腔調，因此去年底13位孩童中，就有10名順利取得南排灣語初級認證。

其中6年級的黃葳更取得94分高分，她說測驗前3個月，每天中午全班同學都自發到電腦教室做族語線上練習，老師也陪伴在身邊幫他們解答，到訓練尾聲大家更是常常在模擬測驗中奪滿分，也愛上唱傳統歌謠。

楓林國小校長高立宏表示，自己雖是阿美族人，為體驗孩子學習族語的過程與鼓勵孩子參加認證，也報名參加更通過測驗，讓學習族語風氣在校內盛行。

(中時)