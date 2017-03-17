校園2隻悠哉黑山羊 楓樹分校打造小校特色

通霄鎮烏眉國小楓樹分校在校園內興建苗栗第一個校內羊舍，今天歡喜為兩隻小羊舉辦「入厝」。(江詩筑攝)

通霄鎮烏眉國小楓樹分校積極尋求轉型，上學期開始加入多項特色課程，校園多了小小黑山羊作為生命教育活教材，學生親手打造羊兒的專屬羊舍，經過一學期的籌建，全校17日舉辦「羊羊得意入新厝」儀式，學生列隊歡迎小羊住新家。

楓樹分校歷經廢校危機，併為分校後重新出發，小校的彈性也讓老師們更能施展身手，烏眉國小校長徐永鑫說，這學年新增養羊課、綠色工坊、貓頭鷹生態觀察、混齡藝術課程等，讓學生上課的場域從教室延伸到整個校園，學生數也從24人逆勢成長到31人，為偏鄉小校創造新契機。

養羊課程始於上學期西湖村民在山壁撿到一隻迷途小黑山羊送給學校，全校師生喜迎羊兒「羊小楓」，為了解決住的問題，和阿瘦皮鞋合作，師生一起籌備羊舍建置，學生嘗試做３Ｄ設計圖、迷你模型屋、到原木彩繪，整間羊舍結合了一到六年級的用心。

分校主任陳信芳說，「羊小楓」是學生的好朋友，白天由學生牽著在校園裡吃草，假日則會有學生自願排班到校餵牧草，日前他養羊的友人說「羊小楓」太孤單，又送了一隻1歲多的「羊大樹」跟「羊小楓」作伴，2隻黑山羊讓學生樂瘋了，上課之餘開心餵羊、玩耍。

羊羊入新厝，學校也像辦喜事一樣，高年級表演口風琴演奏、低年級跳舞慶祝，就讀小二的湯可襄表示，她最喜歡「羊小楓」，下課不只會跟牠說話，還會唱歌給牠聽，她發現「羊小楓」很厲害，站著吃、跪著吃，連躺著都能吃，可以改名叫「羊愛吃」了，此話一出同學都笑翻，也是楓樹一家親的寫照。

(中時)