彰化縣身心障礙國民運動會1629位選手挑戰自我

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彰化縣106年身心障礙國民田徑賽於17日上午在彰化縣立體育場開幕舉行，來自全縣128所學校1629位選手參賽。（吳敏菁攝）

彰化縣106年身心障礙國民田徑賽於17日上午在彰化縣立體育場開幕舉行，共有來自全縣128所學校1629位選手參賽，彰化縣長魏明谷與會，為參賽選手加油勉勵，並肯定選手們勇於挑戰自我、突破限制，並邀請4月22日到4月27日全中運在彰化，歡迎大家前來彰化。

(中時)